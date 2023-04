Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo (Di sabato 8 aprile 2023) Basta un solo match point e il sogno si realizza. La Feralpisalò è per la prima volta in Serie B, traguardo storico raggiunto già alla terzultima giornata del girone A. Alla squadra di Stefano Vecchi -... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Basta un solo match point e il sogno si realizza. Laè per lainB, traguardo storico raggiunto già alla terzultima giornata del girone A. Alla squadra di Stefano Vecchi -...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo: Feralpisalò in paradiso: è Serie… - Gazzetta_it : Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo -

Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo Per l'attaccante, arrivato a gennaio dal Cosenza, il primo gol in maglia Feralpisalò coincide quindi con quello della promozione. Di Molfetta poi colpisce la traversa senza riuscire ad arrotondare, ... Per l'attaccante, arrivato a gennaio dal Cosenza, il primo gol in magliacoincide quindi con quello della promozione. Di Molfetta poi colpisce la traversa senza riuscire ad arrotondare, ... Feralpisalò in paradiso: è Serie B (per la prima volta) con tre turni di anticipo La Gazzetta dello Sport