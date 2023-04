Felicissima Sera, Paolo Bonolis rivela: “Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché facciamo cose a tre” (Di sabato 8 aprile 2023) “facciamo cose a tre”. Paolo Bonolis parlando di Sonia Bruganelli e Laura Freddi spiazza tutti con la sua solita ironia nel corso dell’intervista che Pio e Amedeo gli fanno nell’ultima puntata di Felicissima Sera in onda il 7 aprile su Canale 5. I due comici pugliesi rivisitano il format de Il senso della vita, famoso programma condotto dallo stesso Bonolis, che per l’occasione diventa Il Non Senso della vita e gli pongono domande a partire da alcune foto. LA ‘rivelaZIONE’ SU Laura Freddi E Sonia Bruganelli – La prima lo vede insieme a Licia Colò, collega con cui ha condiviso l’esperienza di Bim Bum Bam. “Hai mai dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) “a tre”.parlando dispiazza tutti con la sua solita ironia nel corso dell’intervista che Pio e Amedeo gli fanno nell’ultima puntata diin onda il 7 aprile su Canale 5. I due comici pugliesi rivisitano il format de Il senso della vita, famoso programma condotto dallo stesso, che per l’occasione diventa Il Non Senso della vita e gli pongono domande a partire da alcune foto. LA ‘ZIONE’ SU– La prima lo vede insieme a Licia Colò, collega con cui ha condiviso l’esperienza di Bim Bum Bam. “Hai mai dato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Ascolti TV | Venerdì 7 aprile 2023· In 3,8 milioni per la Via Crucis (20.2%), Felicissima Sera chiude a 2,88 mln… - Stefmisano : RT @Piero9112: Pio e Amedeo vi possono stare sul cazzo, ma se dite che ste tre serate di Felicissima sera non sono state belle e leggere di… - entirelystrange : RT @Piero9112: Pio e Amedeo vi possono stare sul cazzo, ma se dite che ste tre serate di Felicissima sera non sono state belle e leggere di… - mikimik10066775 : @MasterAb88 Ciao Master, la curva blu è Raiuno, la via Crucis nel confronto con Felicissima Sera ha vinto durante t… - tempoweb : #Bonolis spiazza Pio e Amedeo: cosa ha detto a #FelicissimaSera #8aprile -