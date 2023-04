“Felicissima Sera”, Diletta Leotta fa le prove da mamma: “Non mi sento pronta” (Di sabato 8 aprile 2023) Tra gli ospiti della terza e ultima puntata di “Felicissima Sera – All Inclusive” figura anche Diletta Leotta. La conduttrice Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 8 aprile 2023) Tra gli ospiti della terza e ultima puntata di “– All Inclusive” figura anche. La conduttrice Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Paolo Bonolis, a Felicissima Sera la battuta hot: «Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché fac… - infoitcultura : Felicissima Sera, Paolo Bonolis rivela: “Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché facciamo cose… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Bonolis spiazza Pio e Amedeo: cosa ha detto a #FelicissimaSera #8aprile - club_jeru : RT @Piero9112: Pio e Amedeo vi possono stare sul cazzo, ma se dite che ste tre serate di Felicissima sera non sono state belle e leggere di… - pinguina43 : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Venerdì 7 aprile 2023· In 3,8 milioni per la Via Crucis (20.2%), Felicissima Sera chiude a 2,88 mln (21.3%… -