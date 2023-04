Felicissima Sera 2023 replica ultima puntata in streaming, quando rivederla su Mediaset Extra (Di sabato 8 aprile 2023) Felicissima Sera 2023 replica ultima puntata Pio e Amedeo salutano il pubblico di Canale 5 con la terza e ultima Serata di Felicissima Sera All Inclusive. Un’altra Serata ricca di ospiti che è stata aperta dall’ingresso di Biagio Antonacci e un medley con tutte le sue canzoni cult. Segue l’intervento di Diletta Leotta e della sua gravidanza con lo sketch “Un giorno da mamma”. Pio e Amedeo intervistano Paolo Bonolis con una puntata tutta speciale di Ciao Darwin. Poi il momento del duetto con Nek e Francesco Renga e Il Volo con il brano “My Way”. Antonella Clerici è stata la protagonista dello spazio “Che Intervista Che Fa”. Chiudono i duetti dei cantanti neomelodici in ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 8 aprile 2023)Pio e Amedeo salutano il pubblico di Canale 5 con la terza eta diAll Inclusive. Un’altrata ricca di ospiti che è stata aperta dall’ingresso di Biagio Antonacci e un medley con tutte le sue canzoni cult. Segue l’intervento di Diletta Leotta e della sua gravidanza con lo sketch “Un giorno da mamma”. Pio e Amedeo intervistano Paolo Bonolis con unatutta speciale di Ciao Darwin. Poi il momento del duetto con Nek e Francesco Renga e Il Volo con il brano “My Way”. Antonella Clerici è stata la protagonista dello spazio “Che Intervista Che Fa”. Chiudono i duetti dei cantanti neomelodici in ...

