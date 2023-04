Federico Fellini, il neologista del cinema italiano (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr – Ariminum è una colonia latina fondata nel 268 a.C. lungo la foce del fiume Marecchia. Dal ponte di Tiberio all’arco di Augusto c’è un solo chilometro in linea d’aria: entrambi costruiti in pietra d’Istria, rispettivamente punto d’inizio della Via Emilia e termine della Flaminia. I due monumenti sono collegati dal corso principale della ridente cittadina rivierasca. Nel mezzo di questa piacevole camminata tra le due opere romane troviamo ancora oggi il cinema Fulgor, ossia il luogo dove scoccò la scintilla tra Federico Fellini e la settima arte. Dici Rimini e pensi al genio del regista. Il quale, con le sue diciannove produzioni, ha segnato anche una piccola parte della lingua che fu di Dante e D’Annunzio. Capolavori e premi Oscar Per quanto ci possa annoiare tutta la retorica delle “giornate mondiali”, quella dedicata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr – Ariminum è una colonia latina fondata nel 268 a.C. lungo la foce del fiume Marecchia. Dal ponte di Tiberio all’arco di Augusto c’è un solo chilometro in linea d’aria: entrambi costruiti in pietra d’Istria, rispettivamente punto d’inizio della Via Emilia e termine della Flaminia. I due monumenti sono collegati dal corso principale della ridente cittadina rivierasca. Nel mezzo di questa piacevole camminata tra le due opere romane troviamo ancora oggi ilFulgor, ossia il luogo dove scoccò la scintilla trae la settima arte. Dici Rimini e pensi al genio del regista. Il quale, con le sue diciannove produzioni, ha segnato anche una piccola parte della lingua che fu di Dante e D’Annunzio. Capolavori e premi Oscar Per quanto ci possa annoiare tutta la retorica delle “giornate mondiali”, quella dedicata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sirsetbulismo : 8 aprile 1975: Federico Fellini vince con Amarcord il suo 4°oscar - Frances21272855 : L' #8aprile del 1975 #Amarcord di Federico #Fellini vince il premio Oscar per il miglior film straniero… - shahedrahmansuv : RT @DannyDrinksWine: La Dolce Vita (1960) Director: Federico Fellini - Accadde_Oggi : 1975 – Federico Fellini vince il suo quarto Oscar come miglior film straniero con Amarcord #AccaddeOggi - RobertaeBasta11 : RT @steve71537431: Non c'è fine. Non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione per la vita. (Federico Fellini) -