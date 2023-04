Federica Pellegrini va al ristorante e fa una scoperta: «Assorbenti gratis in bagno». La sua reazione (Di sabato 8 aprile 2023) Federica Pellegrini e la sua famiglia stanno trascorrendo il fine settimana di Pasqua in Sicilia. L'ex nuotatrice posta tutti i giorni storie e foto sul proprio profilo Instagram, che raccontano... Leggi su leggo (Di sabato 8 aprile 2023)e la sua famiglia stanno trascorrendo il fine settimana di Pasqua in Sicilia. L'ex nuotatrice posta tutti i giorni storie e foto sul proprio profilo Instagram, che raccontano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cerberu1974 : Lo dico in generale: Federica Pellegrini ha tenuto la storia tra lei e l'attuale marito segreta per 2 anni, per pri… - peppesava : RT @Ragusanews: Federica Pellegrini in vacanza a Pasqua in Sicilia - Ragusanews : Federica Pellegrini in vacanza a Pasqua in Sicilia - roberta5995 : io a federica pellegrini toglierei i 130 ori a livello nazionale i 14 europei i 7 mondiali l'oro olimpico i vari ar… - DirettaSicilia : Vacanze siciliane per Federica Pellegrini immersa nella bellezza dei Templi e nel lusso - -