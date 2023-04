(Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Nel 2022, gli italiani hanno assistito a drammaticidei prezzi in vari settori, dalle utenze al carburante, passando per gli alimenti e le tariffe telefoniche. Nonostante i costi dell’energia siano diminuiti rispetto all’autunno precedente, molte compagnie telefoniche hanno deciso di aumentare i costi modificando unilateralmente i contratti dei clienti. Tra questi c’è: cosa è cambiato nell’ultimo periodo? Le associazioni dei consumatori hanno criticato aspramente queste pratiche, portando alcune aziende a essere multate dall’Antitrust per condotte illecite. Secondo le compagnie telefoniche, glitariffari sono dovuti all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime., ad esempio, sostiene di offrire un servizio eccellente e una tecnologia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Fastweb, nessuno si aspettava aumenti tanto elevati - - ElenaLatici : @cdifoggia @tiscalihelpdesk Pensavo 4 ore era orribile.?? Devo fire Fastweb fa proprio schifo. Non è mai possibile p… -

Bollette a 28 giorni, no definitivo della Cassazione Giudicato inammissibile il ricorso di... Franceschini: ora può nascere un nuovo welfare tanto atteso, che non lascerà piùindietro ...Non è un bug nuovo, ma è ancora valido e sembra cheal momento se ne sia fatto carico. Il ...colpiti sono solo quelli di alcuni operatori e in Italia gli utenti più colpiti sono quelli,...Da giorni manca la rete Tim,e Coop Voce nelle diverse località di Stella e i residenti lanciano l'allarme. A poco ... se si trovassero in difficoltà, non potrebbero chiamare. Si chiede ...