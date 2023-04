Farmaco miracoloso | Mara Venier furiosa | come la truffano

(Di sabato 8 aprile 2023)ha scoperto di essere vittima di una truffa che purtroppo è piuttosto diffusa tra i personaggi pubblici più in vista. La conduttrice di Domenica In ha denunciato sui social un fatto a dir poco spiacevole: il suo volto è stato utilizzato senza permesso per promuovere un fantomaticoonline, specializzato per la cura delle articolazioni. Laha deciso di esporsi pubblicamente per mettere al corrente tutti i suoi fan della truffa in atto, invitandoli a non cascarci. “Mai fatta questa pubblicità - ha tuonato su Instagram - e avete pure il coraggio di mettere la vostra mail… segue querela! Truffa”. La conduttrice ha condiviso anche uno screen in cui ha messo in evidenza l'email appartenente all'autore della truffa e l'immagine utilizzata per la promozione del finto...

il cui principio attivo è la citisina, unestratto da una pianta utilizzata da decenni come sostituto della nicotina del tabacco. Come ricordano gli esperti nessun trattamento è......consideranoun po' come è stato per il Viagra e il Botox prima maniera. Sembra che personaggi come Elon Musk, Andy Cohen, Kim Kardashian debbano il loro aspetto più snello a questo...

La presentatrice di Domenica In, Mara Venier, ha pubblicato le prove di una truffa smascherandola sul suo profilo social ...Mara Venier ha denunciato sui social un fatto spiacevole. Il volto della conduttrice di Domenica In è stato, infatti, “utilizzato” per promuovere un finto farmaco ...