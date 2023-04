Fanno irruzione in un appartamento per uno sfratto, ma sfondano la porta del questore di Roma (Di sabato 8 aprile 2023) irruzione in un appartamento per uno sfratto: sfondano la porta del questore di Roma Incredibile errore durante uno sfratto esecutivo avvenuto ad Ostia che ha portato a fare irruzione nientedimeno che nell’appartamento del questore di Roma, Carmine Belfiore. A raccontare la vicenda, che si è svolta nei giorni scorsi, è il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto ricostruito, una studentessa, che aveva ereditato un appartamento dalla nonna deceduta, aveva avviato un braccio di ferro con l’inquilino che non pagava l’affitto ottenendo alla fine lo sfratto esecutivo. Nei giorni scorsi, così, la ragazza, l’ufficiale giudiziario, un fabbro, ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023)in unper unoladeldiIncredibile errore durante unoesecutivo avvenuto ad Ostia che hato a farenientedimeno che nell’deldi, Carmine Belfiore. A raccontare la vicenda, che si è svolta nei giorni scorsi, è il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto ricostruito, una studentessa, che aveva ereditato undalla nonna deceduta, aveva avviato un braccio di ferro con l’inquilino che non pagava l’affitto ottenendo alla fine loesecutivo. Nei giorni scorsi, così, la ragazza, l’ufficiale giudiziario, un fabbro, ...

