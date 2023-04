"Falsi moralisti. Anche nel Pd...". Lo sfogo della Pezzopane dopo l'amore finito

(Di sabato 8 aprile 2023) L'ex deputata Pd e Simone Coccia Colaiuta annunciano sui social la fineloro relazione. Lei si sfoga: "Siamo stati scrutati per nove anni con ipocrisia giudicante". E chiama in causa pure i dem

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrincipeVincale : @Favollo2 L’elettorato degli ultimi 10 nn è catalogabile è una specie in estinzione, un ammasso indefinito, falsi m… - Universoperso : @ricpuglisi Lo diconoi i falsi moralisti quando cose atroci accadono agli altri. - UKnewital99 : @SimonaMalpezzi Non avete proferito una sola parola, sulla sentenza della Cassazione francese. Poi, fate i moralist… - Shiteaterabart1 : RT @PezzoliEnrico: La chiesa dice' Siete tutti figli di Dio' e poi cosa fa? Volta le spalle. Vergogna. I politici e la Chiesa sono i primi… - JuMarkus7 : RT @meriadoc007: C’è solo una categoria che fa più schifo dei razzisti e sono i moralisti a targhe alterne. Falsi ipocriti che usano un pro… -

Non vorrei che ci fosse sotto una questione politica per colpire, attraverso la finta indignazione di, un gestore che, assieme ai soci, sta ben operando e che, essendo assessore a ...... prendendo le distanze da quelle persone (amici) che oggi ci sono e domani, come per magia, ... i vari incravattati dal deretano piatto e pelato (benpensanti eche rifuggo, coi quali non ...Lo stesso sguardo misterioso che attraversa tutti i Vangeli: ribellione verso la doppiezza dei, predilezione innata verso i più deboli e malfamati. 'Ho conosciuto dei religiosi ...

Stefania Pezzopane: “Io, Simone e i nostri nove anni d’amore a combattere moralismi e ignobili cattiverie” La Stampa

L'ex deputata Pd e Simone Coccia Colaiuta annunciano sui social la fine della loro relazione. Lei si sfoga: "Siamo stati scrutati per nove anni con ipocrisia giudicante". E chiama in causa pure i dem ...Blog Calciomercato.com: Una buona partita seppur condotta a ritmo piuttosto basso finisce in una gazzarra indegna di professionisti. E immancabile si scatenano le condanne decisamente ...