(Di sabato 8 aprile 2023) Per Silvio, ex presidente del, è stata lain: la Gazzetta.it fornisce gli ultimi aggiornamenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Intervista a Silvio #Berlusconi sulla Gazzetta in edicola tra qualche ora. ??? “Non aver portato #Maradona al #Milan… - lautusk : @gianlucarossitv Il Milan ha sempre goduto dell'appoggio della stampa fin dagli anni 60 avendo i Rizzoli e i Mondad… - PianetaMilan : Ex #Milan, #Berlusconi: terza notte in ospedale e leggero miglioramento #SempreMilan - Milannews24_com : Ultimissime #Milan: #Investcorp vuole l’#Inter, gli aggiornamenti su #Berlusconi - MKvaradona1926 : @diegographics27 @AndreaTiberio7 Non è un caso, poi non dico che siete una squadra di merda ma i tempi di Berluscon… -

Così ha parlato di Silvioil professor Alberto Zangrillo , medico personale dell'ex ... dove da mercoledì è ricoverato il patron del Monza ed ex presidente delper un' infezione ......giornata del campionato di Serie A il lunch match Udinese - MonzaI due pareggi di Inter e, ... in ansia per le condizioni di salute del presidente Silvio, sono stati sconfitti a ...... il. I friulani dovranno fare a meno di Deulofeu e di Ebosse per infortunio e dello squalificato Pereyra. Mondo Monza in apprensione per le sorti del presidente del club, Silvio, ...

Quando Berlusconi provò a portare Vialli al Milan, Mantovani: "Mi opposi. Luca amava il mare" Gazzetta

Il primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele è medico personale dell’ex premier: in questi anni è stato con lui nei momenti migliori ma anche in quelli più bui ..."Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è ...