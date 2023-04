Ex Milan, Ancelotti: “Non devo dimostrare niente a nessuno” (Di sabato 8 aprile 2023) L'ex allenatore del Milan e attuale tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 aprile 2023) L'ex allenatore dele attuale tecnico del Real Madrid Carloha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoVerbania : @Emilio91K Giovanni cerchiamo di essere Seri per favore. Il figlio di Ancelotti può essere anche bravo ma non si pu… - JokeRossonero : @rorishrorish Perché il Milan è sempre stato così: sia il Milan di Sacchi che quello d’Ancellotti avevano difficolt… - BellinelliBruno : @RandagioRN @rorishrorish @angelmnt99 Ancelotti ha vinto ovunque, Pioli esonerato ovunque tranne al Milan perché l'ha salvato Ibra - FrankDeSboer : @Dottor_Strowman Paragonare in generale Inzaghi ad Ancelotti perché vince la supercoppa mi manda fuori di testa Anc… - DonatoCavallo6 : @eNo11 Purtroppo una sensazione prima della partita che già conoscevo non la ritenevo diversa di altre ,come quell… -