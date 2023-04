(Di sabato 8 aprile 2023) Lui è un ex concorrente del, l’ultimo in versione classica andato in onda nel 2019, prima che prendesse piede la versione Vip. Gennaro Lillio è tornato a parlare proprio della sua esperienza vissuta nella spiatissima Casa di Cinecittà e lo ha fatto nel corso di una recente intervista rilasciata a Espresso Podcast e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ex gieffino svela se il Grande Fratello è pilotato e le differenze di cachet rispetto a quello Vip #gf #gfvip -

Ex del Grande Fratello, Gennaro Lillio,i segreti del reality L'exha approfittato per svelare una serie di retroscena e aspetti inediti relativi al reality per eccellenza, in quell'...Il conduttore parla del percorso dell'exnella Casa del 'Grande Fratello Vip' Al ' GF Vip Party ' Alfonso Signorini interviene ... però, spende qualche parola per gli eliminati eil ...Tra i Vipponi costretti a ritornare tra i banchi di scuola ci sarà anche l'ex amatoPierpaolo Pretelli che, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha rotto il silenzio sulla crisi ...

Grande Fratello è pilotato Ex gieffino svela segreti e aneddoti Blog Tivvù

Ex gieffino svela se il Grande Fratello al quale ha partecipato è pilotato e le differenze di cachet rispetto alla versione Vip.Per Sonia Bruganelli Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip è stato il concorrente più manipolatore. Lui replica sui social ...