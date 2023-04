(Di sabato 8 aprile 2023) Niente da fare per Marco, che siinsulla terra rossa dell', in Portogallo, nell'Atp 250. Il 30enne di Palermo, numero 96 Atp e mai in precedenza oltre il secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Estoril, la corsa di Cecchinato si ferma in semifinale contro Kecmanovic -

Niente da fare per Marco Cecchinato, che si ferma in semifinale sulla terra rossa dell', in Portogallo, nell'Atp 250. Il 30enne di Palermo, numero 96 Atp e mai in precedenza oltre il secondo turno sulla terra portoghese, è stato sconfitto piuttosto nettamente (6 - 3 6 - 1) dal ...Nella seconda frazione di gioco, Kecmanovic ha ripreso la suaal servizio e strappato subito ... Photo Credit: via Facebook MillenniumOpen... la classifica che considera i soli risultati stagionali utile per definire laagli otto ... Tra gli attuali Top 10, è dietro a Casper Ruud (55 - 12) che si è rilanciato adopo un primo ...

Estoril, la corsa di Cecchinato si ferma in semifinale contro Kecmanovic La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...