Esonero Inzaghi a fine stagione, l'Inter punta al tecnico italiano: non è Conte

A fine stagione l'Inter potrebbe esonerare Simone Inzaghi per i risultati non esaltanti di quest'anno. Al suo posto un allenatore italiano, ma non si tratta di Antonio Conte. Nonostante la conquista dei quarti di finale di Champions League con il doppio incontro con il Benfica ancora da giocare, la panchina di Simone Inzaghi all'Inter è in bilico per i risultati non esaltanti in campionato. I nerazzurri sono quarti a pari punti con la Roma e rischiano quindi di non strappare il pass per la prossima massima competizione europea. Arrivato dalla Lazio dopo la vittoria dello scudetto della Beneamata con Antonio Conte in panchina.

