Eseguono uno sfratto nell' appartamento sbagliato | è la casa del questore di Roma

Eseguono uno sfratto nell'appartamento sbagliata: è la casa del questore di Roma Today.it

Sfratto con sorpresa. Dovevano sfrattare l'inquilino di un appartamento ereditato da una studentessa, precedentemente di proprietà della nonna. Ma sono entrati, sfondando la porta, in casa del questor ...La vicenda è avvenuta ad Ostia ed è stata raccontata da La Repubblica. Dice che poteva avere una trentina di anni. Dunque un giovane, non un anziano dal passo incerto e neanche una donna dalla corpora ...