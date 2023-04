ESCLUSIVA IN – Cartasegna: «Lukaku, bene a reagire così! Zhang ha dato tanto all’Inter» (Di sabato 8 aprile 2023) Marco Cartasegna, fondatore e direttore di Torcha, ha parlato in un’intervista ESCLUSIVA su Inter-News.it. Il giovane imprenditore, da grande tifoso dell’Inter, ha detto la sua su alcuni temi nerazzurri. Dagli insulti razzisti di Juventus-Inter all’esultanza di Lukaku, passando per un giudizio sull’era Zhang e sul destino di San Siro. Poi il racconto di com’è nata la sua fede nerazzurra e delle sensazioni che tutt’ora gli provoca l’Inter. Partiamo con ciò che sta facendo più discutere in questi giorni: gli spiacevoli eventi di Juventus-Inter. Lukaku ha fatto bene a rispondere agli insulti con quel “muti”? Secondo me non è detto che quella di Lukaku fosse una risposta diretta a loro perché, come abbiamo visto altre volte, è il suo modo di esultare. Ma, ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Marco, fonre e direttore di Torcha, ha parlato in un’intervistasu Inter-News.it. Il giovane imprenditore, da grande tifoso dell’Inter, ha detto la sua su alcuni temi nerazzurri. Dagli insulti razzisti di Juventus-Inter all’esultanza di, passando per un giudizio sull’erae sul destino di San Siro. Poi il racconto di com’è nata la sua fede nerazzurra e delle sensazioni che tutt’ora gli provoca l’Inter. Partiamo con ciò che sta facendo più discutere in questi giorni: gli spiacevoli eventi di Juventus-Inter.ha fattoa rispondere agli insulti con quel “muti”? Secondo me non è detto che quella difosse una risposta diretta a loro perché, come abbiamo visto altre volte, è il suo modo di esultare. Ma, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : ???? IN ESCLUSIVA - L'intervista a Marco Cartasegna (@MarcoCartasegna) realizzata da Elisa Luceri (@ElisaLuceri). ??… - internewsit : ???? IN ESCLUSIVA Un interessante confronto con Marco Cartasegna su quanto accaduto a #Lukaku in #JuventusInter. Il… - FiloMiosi : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Cartasegna: «Lukaku, bene a reagire così! Zhang ha dato tanto all'Inter» - - Sandro01167331 : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Cartasegna: «Lukaku, bene a reagire così! Zhang ha dato tanto all'Inter» - - internewsit : ESCLUSIVA IN - Cartasegna: «Lukaku, bene a reagire così! Zhang ha dato tanto all'Inter» - -