Esame Torino prima del Feyenoord, come un anno fa. Dubbio attacco per Mourinho: Dybala falso nove? (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di scelte difficili e forse impopolari per Josè Mourinho che contro il Torino deve lasciare fuori almeno due dei suoi big. Wijnaldum scalpita dopo il gol e un rigore guadagnato contro la Sampdoria, Dybala è Dybala, Pellegrini non sta vivendo la sua miglior stagione, proprio come Abraham, mentre Belotti è a quota zero gol in campionato al secondo incrocio contro il suo passato. Senza dimenticare El Shaarawy e Solbakken, protagonisti dello splendido gol del 3-0 con i blucerchiati. Non si tocca invece Nemanja Matic, uno degli uomini più in forma del momento giallorosso. La Roma ha vinto quattro delle ultime sei trasferte col Torino in Serie A e l’ultima, proprio come questa, arrivò prima del confronto europeo contro il Feyenoord. ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di scelte difficili e forse impopolari per Josèche contro ildeve lasciare fuori almeno due dei suoi big. Wijnaldum scalpita dopo il gol e un rigore guadagnato contro la Sampdoria,, Pellegrini non sta vivendo la sua miglior stagione, proprioAbraham, mentre Belotti è a quota zero gol in campionato al secondo incrocio contro il suo passato. Senza dimenticare El Shaarawy e Solbakken, protagonisti dello splendido gol del 3-0 con i blucerchiati. Non si tocca invece Nemanja Matic, uno degli uomini più in forma del momento giallorosso. La Roma ha vinto quattro delle ultime sei trasferte colin Serie A e l’ultima, proprioquesta, arrivòdel confronto europeo contro il. ...

