Eros Ramazzotti in concerto a Eboli: sold out al PalaSele (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEboli (Sa) – Arriva martedì 11 aprile al PalaSele di Eboli per un imperdibile show, già sold out, Eros Ramazzotti con il suo BATTITO INFINITO WORLD TOUR. Il cantautore dei record, con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, è tornato finalmente ad esibirsi live in Italia dopo l'eccezionale partenza con gli show della Première e i grandi numeri registrati con le date di Nord America e America Latina, sulla scia dell'incredibile serie di sold out messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea: un segno quanto mai tangibile dell'onda di affetto che da anni continua a travolgere Eros e che accoglierà il cantante anche in questo appuntamento dal vivo. Sul palco ...

