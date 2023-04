Equitazione, Dressage World Cup Finals Omaha 2023: Jessica von Bredow-Werndl conferma il titolo (Di sabato 8 aprile 2023) Si chiudono le Dressage World Cup Finals 2023 di Equitazione, disputatesi ad Omaha, in Nebraska (Stati Uniti): arriva la difesa del titolo da parte della tedesca Jessica von Bredow-Werndl, che dopo aver vinto il Grand Prix si aggiudica anche il Grand Prix Freestyle. La detentrice del titolo, la tedesca Jessica von Bredow-Werndl, trionfa su TSF Dalera BB con 90.482, precedendo la danese Nanna Skodborg Merrald su Blue Hors Zepter, seconda con 87.146, e l’altra tedesca Isabell Werth su DSP Quantaz, terza con 85.761. Equitazione, Dressage World Cup Finals Omaha ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Si chiudono leCupdi, disputatesi ad, in Nebraska (Stati Uniti): arriva la difesa delda parte della tedescavon, che dopo aver vinto il Grand Prix si aggiudica anche il Grand Prix Freestyle. La detentrice del, la tedescavon, trionfa su TSF Dalera BB con 90.482, precedendo la danese Nanna Skodborg Merrald su Blue Hors Zepter, seconda con 87.146, e l’altra tedesca Isabell Werth su DSP Quantaz, terza con 85.761.Cup...

