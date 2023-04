Entro il 2030 primi vaccini contro il cancro, l’annuncio di Moderna (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Moderna si dice fiduciosa sul fatto che i primi vaccini per il cancro e le malattie cardiovascolari e autoimmuni possano arrivare Entro la fine del 2030 grazie all’esperienza acquisita dai vaccini anti-covid. Lo riferisce ‘The Guardian’ che cita Paul Burton, il direttore sanitario del gruppo farmaceutico Moderna che ritiene che il gruppo sarà in grado di offrire questo tipo di trattamento in soli cinque anni. I progressi fatti grazie al successo dei vaccini mRna anti-covid, riferisce il quotidiano britannico, sono molto promettenti e hanno consentito alla ricerca sui vaccini contro il cancro di fare passi avanti tanto che l’equivalente di 15 anni di progressi sono stati ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) –si dice fiduciosa sul fatto che iper ile le malattie cardiovascolari e autoimmuni possano arrivarela fine delgrazie all’esperienza acquisita daianti-covid. Lo riferisce ‘The Guardian’ che cita Paul Burton, il direttore sanitario del gruppo farmaceuticoche ritiene che il gruppo sarà in grado di offrire questo tipo di trattamento in soli cinque anni. I progressi fatti grazie al successo deimRna anti-covid, riferisce il quotidiano britannico, sono molto promettenti e hanno consentito alla ricerca suiildi fare passi avanti tanto che l’equivalente di 15 anni di progressi sono stati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Entro il 2030 i primi vaccini contro il cancro, annuncia Moderna. La tecnica a mRna anche per le malattie cardiovas… - ilmessaggeroit : Tumori, vaccino anti cancro entro il 2030. L'annuncio di Moderna: ecco come funzionerà - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Entro il 2030 i primi vaccini contro il cancro, annuncia Moderna. La tecnica a mRna anche per le malattie cardiovascolari… - drya_fly : RT @Agenzia_Ansa: Entro il 2030 i primi vaccini contro il cancro, annuncia Moderna. La tecnica a mRna anche per le malattie cardiovascolari… - Terval7 : RT @AndreaLompio53: 'Milioni di vite saranno salvate da una rivoluzionaria serie di nuovi #vaccini per varie patologie come cancro, malatti… -