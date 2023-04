Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo | naufragio in Tunisia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 aprile 2023) L’ennesimo, l’. Secondo il sito Afroplanete, un’imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste dellae 35 migranti hanno perso la vita, mentre altre 14 sono state soccorse. La barca si trovava al largo del Paese tunisino quando, col peggioramento delle condizioni meteo, si è ritrovata in balia delle onde alte “che hanno reso difficile per i passeggeri e l’equipaggio muoversi e togliere l’acqua dalla barca”, si legge sul sito. Nessuna conferma è ancora arrivata, però, dalle autorità tunisine. La Guardia costiera tunisina, intanto, ha comunicato di aver sventato in tre mesi 501 tentativi di migrazione irregolare a partire dalle proprie coste, soccorrendo in mare 14.406 persone, di cui ...