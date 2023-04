“Ennesima occasione sprecata”: Milan, il vero problema di Pioli (Di sabato 8 aprile 2023) Milan ancora in difficoltà, come dimostra il pareggio in casa con l’Empoli. Ecco qual è, secondo la ‘Gazzetta’ il vero problema dI Pioli. La vittoria clamorosa sul Napoli non è servita a molto, a quanto pare. Dopo il 4-0 rifilato alla capolista al Maradona, ieri sera il Milan è stato fermato sullo 0-0 a San Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 aprile 2023)ancora in difficoltà, come dimostra il pareggio in casa con l’Empoli. Ecco qual è, secondo la ‘Gazzetta’ ildI. La vittoria clamorosa sul Napoli non è servita a molto, a quanto pare. Dopo il 4-0 rifilato alla capolista al Maradona, ieri sera ilè stato fermato sullo 0-0 a San Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

