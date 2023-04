Emily Ratajkowski lascia la recitazione: «Mi sento un pezzo di carne» (Di sabato 8 aprile 2023) La supermodella e attivista sta vivendo un momento di grande cambiamento: si è presa una pausa da Hollywood («fa schifo»), ha licenziato tutto il suo entourage («Non hanno a cuore i miei interessi») e lotta per l'affido del figlio di 2 anni Leggi su vanityfair (Di sabato 8 aprile 2023) La supermodella e attivista sta vivendo un momento di grande cambiamento: si è presa una pausa da Hollywood («fa schifo»), ha licenziato tutto il suo entourage («Non hanno a cuore i miei interessi») e lotta per l'affido del figlio di 2 anni

