Elon Musk “spaventa” l’Italia | la nuova agghiacciante profezia

"L'Italia sta scomparendo": lo scriverispondendo su Twitter a un messaggio di un utente che aveva ricordato il calo di nascite in Italia evidenziato oggi dai dati Istat. Già lo scorso anno, rispondendo sempre allo stesso utente,...Della questione si è parlato anche su Twitter, in un thread che ha coinvolto anche l'amministratore delegato. Coloro che hanno seguito queste pagine ricorderanno sicuramente che proprio lo ...I risultati dell'analisi dell'Istat sulla natalità in Italia sono arrivati fino a, che ha commentato in maniera perentoria: " L'Italia sta scomparendo ". Crollo delle nascite in Italia: i dati Istat . Cosa ha dettosui dati Istat sulle nascite in Italia . ...

Gizmodo ha criticato aspramente la mossa, sostenendo che si sia trattato dell'ennesimo tentativo di Elon Musk di manipolare il valore dell'asset.Solamente poche ore prima, Substack aveva annunciato Notes - un nuovo servizio di micro-blogging che fa concorrenza a Twitter.