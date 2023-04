Elodie | premiata al Bif&st | sul palco sfoggia un sensuale ed elegante outfit

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... n_bricocoli : RT @rosaspinosa3: Elodie premiata come ''attrice''.. Alla #parietti premio alla ''carriera''... A chi dice che stare dalla parte ''giusta''… - Nouhaila1212a : RT @rosaspinosa3: Elodie premiata come ''attrice''.. Alla #parietti premio alla ''carriera''... A chi dice che stare dalla parte ''giusta''… - elisa_quattrini : RT @rosaspinosa3: Elodie premiata come ''attrice''.. Alla #parietti premio alla ''carriera''... A chi dice che stare dalla parte ''giusta''… - MariaLu91149151 : RT @rosaspinosa3: Elodie premiata come ''attrice''.. Alla #parietti premio alla ''carriera''... A chi dice che stare dalla parte ''giusta''… - rosaspinosa3 : Elodie premiata come ''attrice''.. Alla #parietti premio alla ''carriera''... A chi dice che stare dalla parte ''gi… -

come attrice rivelazione al Bifest " Sono emozionata e non me lo aspettavo ", ha esclamato sorpresasul palco del teatro Petruzzelli, duranti il Bari International Film ...Durante l'evento,si è mostrata in tutta la sua eleganza con un abito non casuale. Infatti, la cantante sul red carpet della kermesse ha sfoggiato un abito con un omaggio al film nascosto. Un ...ha raccontato di conoscere bene la Puglia, 'ci ho lavorato tanto, in Salento. E' una terra che amo particolarmente'. 'è stata una scelta istintiva, l'ho associata al personaggio che ...

Elodie, premiata al Bif&st: sul palco sfoggia un sensuale ed ... DailyNews 24

Paola Ferrari oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per un’intervista che ha toccato svariati temi. A partire dal compleanno di Daniela Santanché, amica ritrovata: “Con lei siamo ...Elodie è stata premiata come attrice al Bif&st. È salita sul palco con un nude look Valentino impreziosito da gioielli in oro e diamanti Tiffany&Co ...