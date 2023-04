Elmas sempre più napoletano: il video su Instagram mentre ascolta Clementino (Di sabato 8 aprile 2023) Elmas è sempre più napoletano, ha postato un video su Instagram mentre ascolta la canzone del rapper Clementino L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 aprile 2023)più, ha postato unsula canzone del rapperL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigitesta1983 : @GianmarcoGio Elmas è sempre più un giocatore importante com ampi margini di crescita. Giocatore per me da palcosce… - NapoliVertical : @Torrenapoli1 Ieri il peggiore è stato Elmas che subentra sempre. Magari davvero stanno facendo un richiamo fisico… - IagoAndrade14 : @Torrenapoli1 RR purê sembra stanco Spalletti deve rischiare Elmas vola Ostigard di testa é sempre pericolso Lobo e… - IagoAndrade14 : @Torrenapoli1 Non sono d accordo Spalletti li allena e vede i numeri Poteva e doveva fare varie sostituzioni Elmas… - 14_napolitano : @newromantici Dice che sono stanchi, ma in panchina hai giocatori validi come Ostigard, JJ, Ndombele e ci metto anc… -