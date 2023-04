Elly Schlein è una poveretta (Di sabato 8 aprile 2023) Come dire: se il buongiorno si vede dal mattino, Elly Schlein è davvero quella roba che sembra: una poveretta. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-3.mp4 Allora: c’è un importante leader politico che sta sospeso in una stanza in terapia intensiva. Galateo istituzionale, buona educazione, buon senso, compreso il senso di umanità, vorrebbe che i rivali sospendano le ostilità ed esprimano la loro speranza che tutto finisca per il meglio. L’hanno fato subito tutti, meno uno. Anzi, una: per l’appunto non l’ha fatto Elly Schlein, segretaria del Pd, che ci ha messo ben tre gironi prima di mormorare – ieri -un “auguri”. Probabilmente, lo ha fatto solo perché il suo silenzio stava diventando imbarazzante anche per lei. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti dell’8 ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 8 aprile 2023) Come dire: se il buongiorno si vede dal mattino,è davvero quella roba che sembra: una. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-3.mp4 Allora: c’è un importante leader politico che sta sospeso in una stanza in terapia intensiva. Galateo istituzionale, buona educazione, buon senso, compreso il senso di umanità, vorrebbe che i rivali sospendano le ostilità ed esprimano la loro speranza che tutto finisca per il meglio. L’hanno fato subito tutti, meno uno. Anzi, una: per l’appunto non l’ha fatto, segretaria del Pd, che ci ha messo ben tre gironi prima di mormorare – ieri -un “auguri”. Probabilmente, lo ha fatto solo perché il suo silenzio stava diventando imbarazzante anche per lei. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti dell’8 ...

