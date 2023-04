(Di sabato 8 aprile 2023) Sabato 8andrà in onda la quarta puntata deldi22: chi è? Scopriamo l’della serata, il ballottaggio finale e gli ospiti del nuovo appuntamento con Maria De Filippi.22,: chi è? LeEccovi ledella nuova puntata deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Eliminato Amici 22, serale 8 aprile: chi è uscito? Le anticipazioni dettagliate ed i video spoiler… - morena_faenza : RT @soundsblogit: Amici, quarta puntata 8 aprile 2023, anticipazioni serale, ospiti, diretta live dalle 21.30 - soundsblogit : Amici, quarta puntata 8 aprile 2023, anticipazioni serale, ospiti, diretta live dalle 21.30 - azzurrasottona : più passano i giorni e più io non ci posso credere, che sabato scorso hanno eliminato il vincitore di amici mah - 24Trends_Italia : 15. Benfica-Porto - 5mille+ 16. Leao - 5mille+ 17. Vicenza calcio - 5mille+ 18. Eliminato quarta puntata serale Ami… -

Questa sera su Canale 5 torna con un nuovo appuntamento il serale digiunto alla sua quarta puntata. Secondo le anticipazioni, anche questa settimana ad esseredal talent condotto dalla De Filippi sarà un solo allievo. Come sempre, nella puntata di ...@blogtivvu_com Serale di22, quarta puntata: ecco chi è statoal ballottaggio finale, cosa è successo! 💥 Cosa ne pensate Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui ...... in prima serata su Canale 5 , andrà in onda il quarto appuntamento con il serale di. Il ... La prima a salvarsi sarà Angelina, quindi l'di puntata sarà un ballerino tra Alessio e Mattia ...

Amici 22, anticipazioni quarta puntata serale: chi è stato eliminato - DIRE.it Dire

Caos al serale di "Amici": la conduttrice Maria De Filippi interviene a gamba tesa per sedare i bollenti spiriti in studio.Amici 22, quarta puntata: volti noti tra il pubblico del serale, ecco di chi si tratta (SPOILER) Sabato 8 aprile 2023 andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 22 in onda su Canale 5 con Mar ...