Elezioni amministrative, Coronas (FI): “Alonge non sarà più il coordinatore giovani di Forza Italia” (Di sabato 8 aprile 2023) Fiumicino – “Andrea Alonge, nominato in precedenza coordinatore dei giovani di Forza Italia, è stato rimosso dall’incarico. L’ho appreso poco fa dal coordinatore Provinciale di Forza Italia giovani, Federico Fati. La decisione è scaturita dal fatto che Alonge, alle prossime Elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio 2023, si è candidato con una lista concorrente rispetto a quella azzurra. Alonge cambiando lista, non può più avere incarichi all’interno di Forza Italia, non potendo coesistere le due cose. Da qui, la decisione di rimuoverlo.” Lo dichiara in una nota Alessio Coronas, Capogruppo di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Fiumicino – “Andrea, nominato in precedenzadeidi, è stato rimosso dall’incarico. L’ho appreso poco fa dalProvinciale di, Federico Fati. La decisione è scaturita dal fatto che, alle prossimedel 14 e del 15 maggio 2023, si è candidato con una lista concorrente rispetto a quella azzurra.cambiando lista, non può più avere incarichi all’interno di, non potendo coesistere le due cose. Da qui, la decisione di rimuoverlo.” Lo dichiara in una nota Alessio, Capogruppo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A Omegna (VCO) c’è una squadra liberal-democratica meravigliosa per le elezioni amministrative di maggio a sostegno… - cristinapasque : RT @OmbraDuca: Apoteosi di questo #governoDiFuorilegge La modifica ha valore retroattivo, dunque chi finora era incandidabile per giurispru… - rodolfo_remondi : RT @OmbraDuca: Apoteosi di questo #governoDiFuorilegge La modifica ha valore retroattivo, dunque chi finora era incandidabile per giurispru… - Giogio47658624 : RT @OmbraDuca: Apoteosi di questo #governoDiFuorilegge La modifica ha valore retroattivo, dunque chi finora era incandidabile per giurispru… - jazz_ste : RT @OmbraDuca: Apoteosi di questo #governoDiFuorilegge La modifica ha valore retroattivo, dunque chi finora era incandidabile per giurispru… -