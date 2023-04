Eleonora Pedron, ecco chi sono i suoi ex fidanzati (Di sabato 8 aprile 2023) Agli inizi degli anni 2000 (e per la precisione nel 2003) Eleonora Pedron è uscita allo scoperto con Max Biaggi, colui che è stato probabilmente tra gli amori più importanti della sua vita: i due sono rimasti insieme per 12 anni e hanno avuto insieme due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. La storia è naufragata nel 2015 e, secondo i rumor, l’ex Miss avrebbe messo fine alla loro unione perché Biaggi sarebbe stato contrario al matrimonio. In seguito Eleonora Pedron ha vissuto alcune liaison, sempre naufragate in un batter di ciglia: la prima con Daniele Conte (fratello dell’allenatore Antonio Conte) e la seconda con la Iena Nicolò De Devitiis (durata appena un paio di mesi). Secondo Chi la showgirl avrebbe vissuto una breve liaison con Giamnarco Pozzecco, ma sulla questione non vi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Agli inizi degli anni 2000 (e per la precisione nel 2003)è uscita allo scoperto con Max Biaggi, colui che è stato probabilmente tra gli amori più importanti della sua vita: i duerimasti insieme per 12 anni e hanno avuto insieme due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. La storia è naufragata nel 2015 e, secondo i rumor, l’ex Miss avrebbe messo fine alla loro unione perché Biaggi sarebbe stato contrario al matrimonio. In seguitoha vissuto alcune liaison, sempre naufragate in un batter di ciglia: la prima con Daniele Conte (fratello dell’allenatore Antonio Conte) e la seconda con la Iena Nicolò De Devitiis (durata appena un paio di mesi). Secondo Chi la showgirl avrebbe vissuto una breve liaison con Giamnarco Pozz, ma sulla questione non vi ...

