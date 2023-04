Eleonora Pedron, dopo anni la verità sulla fine dell’amore con Max Biaggi: “È stato doloroso lasciarci” (Di sabato 8 aprile 2023) Eleonora Pedron e Max Biaggi sono stati una coppia amatissima dello showbiz nostrano per dodici anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Ines Angelica e Leon Alexandre. L’ex Miss Italia oggi sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Attualmente la Pedron è legata all’attore Fabio Troiano, mentre Biaggi dopo la relazione con Bianca Atzei avrebbe avuto un flirt con Francesca Semenza ed ora sarebbe single. In un’intervista al settimanale Oggi, la 37enne aveva dichiarato che l’ex centauro era contrario al matrimonio. Questa presa di posizione da parte dello sportivo aveva innescato una crisi di coppia sfociata successivamente nella rottura della relazione Eleonora Pedron e Max ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023)e Maxsono stati una coppia amatissima dello showbiz nostrano per dodici: dalla loro unione sono arrivati i figli Ines Angelica e Leon Alexandre. L’ex Miss Italia oggi sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Attualmente laè legata all’attore Fabio Troiano, mentrela relazione con Bianca Atzei avrebbe avuto un flirt con Francesca Semenza ed ora sarebbe single. In un’intervista al settimanale Oggi, la 37enne aveva dichiarato che l’ex centauro era contrario al matrimonio. Questa presa di posizione da parte dello sportivo aveva innescato una crisi di coppia sfociata successivamente nella rottura della relazionee Max ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Eleonora Pedron svela il suo dolore più grande: la morte della sorella e del padre' - ReignOfTheSerie : Gli ospiti di sabato 8 aprile 2023 a @verissimotv saranno: Anna Valle e Giuseppe Zeno, @ElenaDiCioccio , Samu, Mic… - Boomerissima : RT @Boomerissima: Sabato a #Verissimo: Da Amici Samu e Luigi, Anna Valle e Giuseppe Zeno per #LuceDeiTuoiOcchi, Alessandra Pierelli ed E… - Dicolamia123 : RT @Boomerissima: Sabato a #Verissimo: Da Amici Samu e Luigi, Anna Valle e Giuseppe Zeno per #LuceDeiTuoiOcchi, Alessandra Pierelli ed E… - Boomerissima : Sabato a #Verissimo: Da Amici Samu e Luigi, Anna Valle e Giuseppe Zeno per #LuceDeiTuoiOcchi, Alessandra Pierell… -