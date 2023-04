Eleonora Pedron, chi è la madre Daniela: “È il mio punto di riferimento e forza” (Di sabato 8 aprile 2023) La madre di Eleonora Pedron, Daniela, e la sorella ebbero un incidente quando Nives aveva solo 9 anni ed Eleonora ricorda quei momenti anche se era ancora piccola. Ha quindi spiegato: “I miei genitori sono andati avanti per me e Nicola, il fratellino che è arrivato anni dopo”. Ma non fu appunto l’unica tragedia della famiglia Pedron. Eleonora Pedron, il dolore e la forza della madre Daniela Il 13 maggio 2002, Eleonora Pedron ha un incidente insieme al padre, mentre ritorna da un provino di Striscia la Notizia. Ricorda che dormiva in auto e di essersi svegliata con suo papà che urlava il suo nome. Poco dopo, l’uomo – che ha protetto la figlia col ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Ladi, e la sorella ebbero un incidente quando Nives aveva solo 9 anni edricorda quei momenti anche se era ancora piccola. Ha quindi spiegato: “I miei genitori sono andati avanti per me e Nicola, il fratellino che è arrivato anni dopo”. Ma non fu apl’unica tragedia della famiglia, il dolore e ladellaIl 13 maggio 2002,ha un incidente insieme al padre, mentre ritorna da un provino di Striscia la Notizia. Ricorda che dormiva in auto e di essersi svegliata con suo papà che urlava il suo nome. Poco dopo, l’uomo – che ha protetto la figlia col ...

