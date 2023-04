Elche | Beccacece | “Ci sono cose molto positive | ma è difficile vederle in un momento avverso”

(Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-08 16:42:30 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L’allenatore dell’, Sebastin, ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro l’Osasuna (2-1). Si è pentito del calo di gioco dopo l’intervallo, di cui i locali hanno approfittato per ribaltare i conti. E con la retrocessione in Seconda praticamente ipotizzata, ha riconosciuto che sta già facendo dei test pensando alla prossima stagione. Motivi della sconfitta “Non essere in grado di sostenere quanto fatto nel primo tempo dal gioco. Ha merito del rivale. E con i due cambi costretti dal disagio, stavano guadagnando terreno. Nonostante questo, eravamo ben organizzati. Non con il dominio e il senso del pericolo, ma il dettaglio del calcio laterale ha raggiunto il pareggio. Da lì, a causa di dettagli cheaccaduti e che ...

In tutto sono stati finora 10 i cambi in panchina in Liga, tre dei quali all'(Almiron per Francisco Rodriguez, poi Machin e quindi) e due al Siviglia (Sampaoli per Lopetegui e poi ...Nell'debutto del sesto allenatore della stagione (compresi un paio ad interim), l'argentino Sebastian, storico secondo di Sampaoli....spagnola fa il nome anche di Sebastian, sondato già dopo i precedenti esoneri di Francisco e Almiron. In Liga salgono così a sette i cambi stagionali in panchina: detto dei tre all', ...

Nel 28° turno de LaLiga si sfidano Osasuna-Elche: dove vedere l'incontro in Diretta Live, info partita e streaming gratis ...La sfida tra Osasuna ed Elche, valida per il 28° turno de LaLiga, andrà in scena sabato 8 aprile alle ore 14:00. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei padroni di casa.