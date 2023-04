“EduCare in festa”, una riflessione sul contrasto alla povertà educativa a Napoli: il progetto di Arcie Movie (Di sabato 8 aprile 2023) Due giorni per raccontare le esperienze di EduCare, progetto di Arci Movie sostenuto da Con i Bambini. Lotta alla povertà educativa, bisogni dei giovanissimi e modelli di intervento a partire dal basso. Se ne parla a Napoli nel corso di “EduCare in festa”, una manifestazione di due giorni organizzata nell’ambito di EduCare, progetto promosso dall’associazione Leggi su 2anews (Di sabato 8 aprile 2023) Due giorni per raccontare le esperienze didi Arcisostenuto da Con i Bambini. Lotta, bisogni dei giovanissimi e modelli di intervento a partire dal basso. Se ne parla anel corso di “in”, una manizione di due giorni organizzata nell’ambito dipromosso dall’associazione

