Edoardo Tavassi esasperato da Clizia e Micol Incorvaia: il ripensamento sul fidanzamento (Di sabato 8 aprile 2023) Edoardo Tavassi messo a dura prova dalle sorelle Incorvaia e Guendalina: ecco cosa hanno combinato le tre donne per tutto il tempo Entra nella casa del Grande Fratello Vip annunciando di voler trovar moglie. I toni e i modi sono sicuramente scherzosi, ma in realtà sembra che in quel programma di Alfonso Signorini ci sia realmente la sua anima gemella: Micol Incorvaia. I due iniziano pin piano ad innamorarsi fino a quando anche il pubblico a casa vede la grandissima affinità della coppia. Nascono quindi gli Incorvassi supportati in prima linea dalla sorella di Edoardo, Guendalina che entra nella casa di Cinecittà non solo per fare una sorpresa al fratello, ma anche per conoscere la ragazza che le ha rapito il cuore. Dello stesso parere non è Clizia che invece entra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 aprile 2023)messo a dura prova dalle sorellee Guendalina: ecco cosa hanno combinato le tre donne per tutto il tempo Entra nella casa del Grande Fratello Vip annunciando di voler trovar moglie. I toni e i modi sono sicuramente scherzosi, ma in realtà sembra che in quel programma di Alfonso Signorini ci sia realmente la sua anima gemella:. I due iniziano pin piano ad innamorarsi fino a quando anche il pubblico a casa vede la grandissima affinità della coppia. Nascono quindi gli Incorvassi supportati in prima linea dalla sorella di, Guendalina che entra nella casa di Cinecittà non solo per fare una sorpresa al fratello, ma anche per conoscere la ragazza che le ha rapito il cuore. Dello stesso parere non èche invece entra ...

