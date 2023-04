Economia mondiale, con la crisi finanziaria una lunga recessione fino al 2025 (Di sabato 8 aprile 2023) Una crisi finanziaria di lungo periodo si trasformerebbe in una recessione della durata di tre anni, dal 2023 al 2025, sia per l’Eurozona sia per gli Stati Uniti. Sarebbero gli Usa, con una caduta del pil pari allo 0,6% quest’anno, a pagare il conto più salato di una lunga instabilità dei mercati finanziari. L’area euro perderebbe nel 2023 lo 0,3% di pil. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale a livello mondiale l’Economia calerebbe complessivamente lo 0,5% nel 2023. Il perdurare della crisi finanziaria internazionale dispiegherebbe i suoi effetti anche nel 2024 e nel 2025: l’anno prossimo il pil Usa farebbe registrare un meno 2%, mentre quello dell’area euro arretrerebbe ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 aprile 2023) Unadi lungo periodo si trasformerebbe in unadella durata di tre anni, dal 2023 al, sia per l’Eurozona sia per gli Stati Uniti. Sarebbero gli Usa, con una caduta del pil pari allo 0,6% quest’anno, a pagare il conto più salato di unainstabilità dei mercati finanziari. L’area euro perderebbe nel 2023 lo 0,3% di pil. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale a livellol’calerebbe complessivamente lo 0,5% nel 2023. Il perdurare dellainternazionale dispiegherebbe i suoi effetti anche nel 2024 e nel: l’anno prossimo il pil Usa farebbe registrare un meno 2%, mentre quello dell’area euro arretrerebbe ...

