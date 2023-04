“Eccola col fidanzato”. Soleil non è single: beccata in aeroporto con lui e la mamma di lei (Di sabato 8 aprile 2023) La notizia è abbastanza clamorosa, infatti tutti erano convinti che fosse ancora single. Invece Soleil Sorge avrebbe un fidanzato, come testimoniano alcune immagini diffuse sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha ricevuto una segnalazione da una sua follower e alla fine si è anche scoperto chi è la persona al suo fianco. L’ha tenuto nascosto a tutti, ma alla fine è stata colta in flagrante e smentire tutto sarà sicuramente un’operazione alquanto complicata per lei. Il cuore di Soleil Sorge batte forte per lui e il fidanzato non è affatto uno sconosciuto. Nell’istantanea postata in rete era presente insieme a loro anche la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La sua dolce metà è un ex, col quale è riscoccata la scintilla decisiva. Eppure solamente poco tempo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) La notizia è abbastanza clamorosa, infatti tutti erano convinti che fosse ancora. InveceSorge avrebbe un, come testimoniano alcune immagini diffuse sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha ricevuto una segnalazione da una sua follower e alla fine si è anche scoperto chi è la persona al suo fianco. L’ha tenuto nascosto a tutti, ma alla fine è stata colta in flagrante e smentire tutto sarà sicuramente un’operazione alquanto complicata per lei. Il cuore diSorge batte forte per lui e ilnon è affatto uno sconosciuto. Nell’istantanea postata in rete era presente insieme a loro anche la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La sua dolce metà è un ex, col quale è riscoccata la scintilla decisiva. Eppure solamente poco tempo ...

