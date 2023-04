(Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Se sei stufo di guardare la stessa home page diogni volta che vuoi vedere qualcosa, c’è qualcosa che puoi fare. È possibile infatti accedere ad un menuutilizzando un codice che corrisponde a un sottogenere. Il menu principale diè personalizzato da un algoritmo che utilizza i dati della cronologia di visualizzazione e gli interessi degli utenti. Ci sono due modi per accedere al menu: Se usi un computer, apri il tuo browser web, digita.com/browse/genre/ e terminalo con il codice che rappresenta il genere che vuoi sfogliare. Su una TV, devi semplicemente digitare il codice nella barra di ricerca. Non è possibile accedere ai titoli segreti su tablet o dispositivo mobile.più famosi I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Ecco i codici da usare nel menù segreto di Netflix - - popudemoclo1 : @abunomnes @MarcoFattorini Ecco perché la mia nuova lavatrice quando chiudo l'oblò mi dice: 'bersaglio agganciato'… - Tempopersoh : RT @prv_chronicles: ??Molti servizi online chiedono un'email e/o un numero di telefono. Se anche a te dà fastidio elargire ovunque i tuoi… - mrk4m1 : RT @prv_chronicles: ??Molti servizi online chiedono un'email e/o un numero di telefono. Se anche a te dà fastidio elargire ovunque i tuoi… - infoiteconomia : Bonus energia imprese 2023: ecco i nuovi codici tributo -

, Vanhoef nel corso degli anni ha consigliato l'uso di password lunghe e complesse come una ... E poi, almeno per smartphone e tablet, ci sono iQR che aiutano a recuperare la chiave di ......di obblighi del personale e procedimenti disciplinari (anche con contrasto ad esempio deidi ... +++IL DOCUMENTO INTEGRALE PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE CREDITIZIO E ...cosa serve alle aziende e alla Manifattura per combattere e vincere negli scenari della ... come dati finanziari odi accesso, fingendosi un soggetto affidabile. Come Facendo leva sulle ...

Netflix, ecco i codici del menù segreto, per scoprire film e serie tv che non hai mai visto Corriere della Sera

ecco Dantroide, il robot creato dall’istituto Marconi di Campobasso. Un istituto tecnico all’avanguardia, dove attraverso un bando del ministero la dirigente Adelaide Villa insieme al suo staff ha ...Approfitta di un Codice Sconto Miliboo e risparmia subito! Scopri i 7 Coupon selezionati per te per Aprile dalla redazione di Focus.it.