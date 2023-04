Ecco come fanno i truffatori a fingersi dipendenti di banca per truffarti (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo un ultimo rapporto di Bank of America, i tipi più comuni di truffe al giorno d’oggi prendono di mira tramite e-mail false, messaggi di testo, chiamate vocali, lettere o persino da vicino. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata dal truffatore, potresti essere contattato inaspettatamente per telefono, e-mail, SMS, messaggio diretto a seguito di una richiesta di inviare informazioni personali o denaro. Non fare mai clic su un collegamento o scaricare un allegato da qualcuno che non conosci. Nessuna banca invierà mai messaggi, e-mail o chiamate per chiederti informazioni personali o sull’account. I truffatori possono fingere di essere dipendenti del tuo istituto di credito, comunicandoti che c’è un problema che richiede attenzione immediata. Non agire a meno che tu non abbia verificato la persona che ti ha ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo un ultimo rapporto di Bank of America, i tipi più comuni di truffe al giorno d’oggi prendono di mira tramite e-mail false, messaggi di testo, chiamate vocali, lettere o persino da vicino. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata dal truffatore, potresti essere contattato inaspettatamente per telefono, e-mail, SMS, messaggio diretto a seguito di una richiesta di inviare informazioni personali o denaro. Non fare mai clic su un collegamento o scaricare un allegato da qualcuno che non conosci. Nessunainvierà mai messaggi, e-mail o chiamate per chiederti informazioni personali o sull’account. Ipossono fingere di esseredel tuo istituto di credito, comunicandoti che c’è un problema che richiede attenzione immediata. Non agire a meno che tu non abbia verificato la persona che ti ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Decine e decine di progetti dei fondi benedetti dall’Ue sono destinati all’ampliamento di cimiteri e loculi da Nord… - juventusfans : Ecco chiaramente come #Cuadrado sferra un pugno ad #Handanovic e si becca 3 giornate di squalifica, mentre il porti… - GiovaQuez : Borgonovo: “Qui si parla sempre di fascismo e nazismo e poi diamo le armi a quelli che dicono di leggere Kant”. Ecc… - tecnoandroidit : Ecco come fanno i truffatori a fingersi dipendenti di banca per truffarti - - Ebe64701947 : RT @valeangelsback: Francia: oltre il 70% dei cittadini pensa che Macron abbia aggirato la democrazia. Ecco come risponde un dittatore. La… -