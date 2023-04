"È morto un italiano, imbecille". Bufera sul post pro Palestina di Grillo (Di sabato 8 aprile 2023) "Per il popolo palestinese non c'è fine al dolore", scrive il comico genovese sui social. Ma dopo l'attentato a Tel Aviv gli utenti dei social lo massacrano per quel contenuto. "Vergognati..." Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 aprile 2023) "Per il popolo palestinese non c'è fine al dolore", scrive il comico genovese sui social. Ma dopo l'attentato a Tel Aviv gli utenti dei social lo massacrano per quel contenuto. "Vergognati..."

