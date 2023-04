E’ la Lazio l’anti-Napoli: 3 punti contro la Juve tra mille polemiche (Di sabato 8 aprile 2023) La Lazio si conferma l’anti-Napoli, coninua il momento entusiasmante della squadra di Maurizio Sarri. E’ andato in scena il big match della 29ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus, i biancocelesti sono stati protagonisti di una buona partita all’Olimpico ma condizionata da un episodio nel primo tempo. Brutto stop per la Juventus in chiave Champions League, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri rischia di allontanarsi. La partita è stata molto viva, si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. La Lazio si conferma al secondo posto con 58 punti, i bianconeri fermi a 44. La cronaca I biancocelesti si schierano con il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. La Juventus risponde con ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 aprile 2023) Lasi conferma, coninua il momento entusiasmante della squadra di Maurizio Sarri. E’ andato in scena il big match della 29ª giornata del campionato di Serie Alantus, i biancocelesti sono stati protagonisti di una buona partita all’Olimpico ma condizionata da un episodio nel primo tempo. Brutto stop per lantus in chiave Champions League, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri rischia di allontanarsi. La partita è stata molto viva, si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. Lasi conferma al secondo posto con 58, i bianconeri fermi a 44. La cronaca I biancocelesti si schierano con il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Lantus risponde con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittoriog82 : +++ #Lazio in ChampionsLeague. Meritatamente. La #Juve è morta, UCCISA da #AllegriOUT, l'anti-calcio fatta person… - Vittoriog82 : +++ È FINITA! La #Lazio gioca a calcio e batte una #Juve che si sveglia troppo tardi. #SarriBall gioca un calcio S… - Vittoriog82 : #Lazio SPETTACOLARE! Viva #SarriBall: IL CALCIO! #DiMaria è un ex giocatore! #VlahovicOUT va svenduto al peggior… - Vittoriog82 : CHE SPETTACOLO LA #Lazio! #DiMaria è un ex giocatore! Viva #SarriBall #AllegriOUT è l'anti-calcio: VA CACCIATO! #LazioJuventus - Robdema522 : LA CHIUSURA DELLA CURVA JU VENTINA PER GLI INSULTI A LUKAKU CONFERMA L' ODIO ANTI- JUVENTINO . LUKAKU HA PROVOCATO… -