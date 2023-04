Dybala su rigore | la Roma passa in casa del Torino e sale al terzo posto

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 aprile 2023)– Anticipo pasquale per ladi Mourinho, che sul campo delè chiamata ad approfittare dei pareggi di Inter e Milan, della sconfitta dell’Atalanta e dell’incrocio tra Lazio e Juventus. Leggero turnover per i giallorossi, con Llorente aldi Ibanez, il febbricitante Pellegrini in panchina e Solbakken in attacco con Abraham pronto a subentrare. Parte forte la, che di fatto al primo affondo trova la giocata che decide la partita: Zalewski recupera palla, si accentra e tenta una conclusione che Schuurs, in area, devia col braccio regalando aun calcio dipoi freddamente trasformato. Da qui inizia una partite di gestione da parte dei capitolini, i quali coprono bene il campo senza lasciare grandi spazi al, ...