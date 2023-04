Dybala su rigore condanna il Torino | la Roma di Mou vola al terzo posto

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 aprile 2023) Non ruba l'occhio, ma in una corsa Champions League con il freno a mano tirato lafa il suo e balza a fari spenti al. La squadra di José Mourinho si regala una Pasqua dolce espugnando l'Olimpico-Grandegrazie a untrasformato in avvio da Paulo. Divario che i granata, sempre in partita ma raramente pericolosi dalle parti di Rui Patricio, non riusciranno più a colmare. I giallorossi capitalizzano così nel miglior modo possibile i mezzi passi falsi delle milanesi e lo scivolone dell'Atalanta per prendere ancor più fiducia nellata per l'Europa che conta. I ragazzi di Ivan Juric invece incassano il secondo ko nelle ultime tre uscite e si allontanano ancor più dal settimoche potrebbe valere un pass per la ...