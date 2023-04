“Dream Box” | la tracklist del nuovo album di Pat Metheny

(Di sabato 8 aprile 2023) Il 16 giugno uscirà ildel leggendario chitarrista vincitore di 20 Grammy Award, disponibile anche il singolo “From The Mountains” Pat, il leggendario chitarrista jazz americano, compositore e improvvisatore, sta per tornare con un, “Box”, in uscita per BMG il 16 giugno in versione CD, vinile e digitale, e già in pre-order al seguente link: https://pat.lnk.to/box. L’comprende nove “tracce ritrovate” per una “calma chitarra elettrica”, chedescrive come “qualcosa di unico per me; è fondamentalmente una compilation di tracce solistiche registrate nell’arco di alcuni anni, che ho riscoperto ascoltandole in tour”. Saranno due i singoli che verranno pubblicati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Pat Metheny torna con un nuovo album il 16 giugnoIl leggendario chitarrista jazz americano pubblicherà il suo nuovo… - giornalemetal : PAT METHENY: il 16 giugno esce “DREAM BOX”, il nuovo album del leggendario chitarrista - SuonoIbrido : Pat Metheny: il 16 giugno esce “Dream Box”, il nuovo album del leggendario chitarrista, vincitore di 20 Grammy Awar… - _PuntoZip_ : PAT METHENY: il 16 giugno esce “DREAM BOX”, il nuovo album del leggendario chitarrista, vincitore di 20 GRAMMY Award - AssoWebTV : PAT METHENY: il 16 giugno esce “DREAM BOX”, vincitore di 20 GRAMMY Award #patmetheny Italia: 17 luglio Lucca, 18 l… -

Pat Metheny, il leggendario chitarrista jazz americano, compositore e improvvisatore, sta per tornare con un nuovo album, "", in uscita per BMG il 16 giugno. L'album comprende nove "tracce ritrovate" per una "calma chitarra elettrica", che Metheny descrive come "qualcosa di unico per me; è fondamentalmente una ...", il nuovo lavoro di Pat Metheny , sarà disponibile in CD, vinile e digitale, dal 16 giugno. L'album comprende nove "tracce ritrovate" che Metheny descrive come: "un qualcosa di unico per ...Pat Metheny , il leggendario chitarrista jazz americano, compositore e improvvisatore, sta per tornare con un nuovo album, "", in uscita per BMG il 16 giugno. L'album comprende nove "tracce ritrovate" per una "calma chitarra elettrica", che Metheny descrive come "qualcosa di unico per me; è fondamentalmente una ...

Pat Metheny, il 16 giugno esce nuovo album Dream Box Agenzia ANSA

Pat Metheny, il leggendario chitarrista jazz americano, compositore e improvvisatore, sta per tornare con un nuovo album, 'Dream Box', in uscita per BMG il 16 giugno in versione CD, vinile e digitale.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...