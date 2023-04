"Dove sono Murgia e Boldrini?". L'orrore che fa vergognare la sinistra (Di sabato 8 aprile 2023) Immaginiamo che a un evento pubblico organizzato da Fratelli d'Italia o dalla Lega un gruppo di adolescenti maschi, alla presenza di qualche coetanea complice, abbia stuprato una quindicenne. Che la violenza sia stata ripresa dai cellulari, come nei migliori riti tribali di quest'epoca idiota, e che per sette mesi non si sia saputo nulla di cotanto orrore. Cosa sarebbe successo quando la notizia sarebbe finalmente diventata pubblica? Non occorre sforzare la fantasia, è un copione facile da immaginare. Ci sarebbero stati presidi transfemministi sul luogo dello stupro. In parlamento e sui giornali che grondano retorica dei diritti civili tutt* avrebbero preteso di conoscere la verità: chi sono i responsabili? Chi li ha coperti? Perché ovviamente ci sarebbero state coperture: come è possibile che una notizia simile esca dopo 200 giorni? Chi ha avuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Immaginiamo che a un evento pubblico organizzato da Fratelli d'Italia o dalla Lega un gruppo di adolescenti maschi, alla presenza di qualche coetanea complice, abbia stuprato una quindicenne. Che la violenza sia stata ripresa dai cellulari, come nei migliori riti tribali di quest'epoca idiota, e che per sette mesi non si sia saputo nulla di cotanto. Cosa sarebbe successo quando la notizia sarebbe finalmente diventata pubblica? Non occorre sforzare la fantasia, è un copione facile da immaginare. Ci sarebbero stati presidi transfemministi sul luogo dello stupro. In parlamento e sui giornali che grondano retorica dei diritti civili tutt* avrebbero preteso di conoscere la verità: chii responsabili? Chi li ha coperti? Perché ovviamente ci sarebbero state coperture: come è possibile che una notizia simile esca dopo 200 giorni? Chi ha avuto ...

