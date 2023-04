Dove è stato girato La Passione di Cristo, location e ambientazione del film di Mel Gibson (Di sabato 8 aprile 2023) Dove è stato girato La Passione di Cristo Come ogni anno il titolo cinematografico più rappresentativo della Pasqua di Resurrezione torna in prima serata su NOVE. La Passione di Cristo è stato un capolavoro diretto e prodotto da Mel Gibson. Jim Caviezel ha interpretato Gesù insieme a un cast quasi interamente italiano. Da Monica Bellucci, nei panni di Maria Maddalena, a Sergio Rubini (Disma), Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore. La pellicola ha incassato più di 600 milioni di dollari e ha ottenuto diverse nomination ai Premi Oscar. L’ambientazione è nella Terra Santa, ma l’opera è stata girata soprattutto in Italia e in location davvero sorprendenti. Dove è ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 8 aprile 2023)LadiCome ogni anno il titolo cinematografico più rappresentativo della Pasqua di Resurrezione torna in prima serata su NOVE. Ladiun capolavoro diretto e prodotto da Mel. Jim Caviezel ha interpretato Gesù insieme a un cast quasi interamente italiano. Da Monica Bellucci, nei panni di Maria Maddalena, a Sergio Rubini (Disma), Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore. La pellicola ha incassato più di 600 milioni di dollari e ha ottenuto diverse nomination ai Premi Oscar. L’è nella Terra Santa, ma l’opera è stata girata soprattutto in Italia e indavvero sorprendenti.è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Alessandro Parini, avvocato romano di 35 anni, stava passeggiando sul lungomare di Tel Aviv, dove era arrivato ieri… - MarcoFattorini : «I giovani di Israele abbracciano i giovani d'Italia». Fiori, candele, dediche e una foto sul lungomare di Tel Aviv… - Tg3web : La famiglia di Andrea Papi, lo sportivo aggredito e ucciso da un orso in Val di Sole, farà causa alla Provincia di… - Stefania_Via : RT @TristeMietitore: È una responsabilità e un impegno economico non da poco fare figli in Italia, e il problema dell'asilo è probabile que… - Roky99760738 : RT @Serena01403585: ?????PALLINA, dolcissima e bellissima gattina in cerca di famiglia????? ?(vive in strada dove è stato investito micio cer… -