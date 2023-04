Donnalisi, un weekend romantico: Antonella ed Edoardo raccontano un episodio (Di sabato 8 aprile 2023) Donnalisi, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si godono un weekend a Bormio: la prima Pasqua insieme I Donnalisi finalmente si godono un romantico weekend a Bormio. La giovane coppia ha fatto molto parlare di se durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra Antonella ed Edoardo non sono mancati numerosi battibecchi nel corso della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip è sbocciato il loro amore, e oggi più che mai lontani dal reality show, Antonella ed Edoardo si mostrano complici ed uniti. Pochi giorni fa Edoardo ha pubblicato la sua nuova canzone dedicata proprio ad Antonella dal titolo “Il cielo stanotte”. In breve ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 aprile 2023)Fiordelisi edDonnamaria si godono una Bormio: la prima Pasqua insieme Ifinalmente si godono una Bormio. La giovane coppia ha fatto molto parlare di se durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Traednon sono mancati numerosi battibecchi nel corso della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip è sbocciato il loro amore, e oggi più che mai lontani dal reality show,edsi mostrano complici ed uniti. Pochi giorni faha pubblicato la sua nuova canzone dedicata proprio addal titolo “Il cielo stanotte”. In breve ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - donnalisiera : RT @katia68916774: E se questa vasca in questo fine weekend potesse parlare......??????#donnalisi - MiriamZodio : RT @Farfall42501381: 'Le brutte compagnie sono quelle che vanno evitate, evitate in questo weekend Pasquale via via solo goodvibes' #edoon… - Carmen76596265 : RT @gf_vip_5: Prepariamoci ad un weekend di fuoco: CI PORTERANNO FINITI! ?????????? ??Storie, post, Instagram, Twitter, tweet . . . Abbiamo S… - amati_semplice : RT @commentandovi: buon weekend a loro ?? e a tutti gli altri ??©?????? #donnalisi #drojette #ilcielostanotte -

Bacio tra Nikita e Luca al GF Vip: Onestini commenta, ecco la sua reazione dopo Tempo di baci al Grande Fratello Vip . Nikita Pelizon , durante un gioco organizzato questo weekend, ha baciato Luca Onestini e la reazione di lui non si è fatta attendere. Bacio tra Nikita ...donnalisi "Grande Fratello Vip", per Antonella ed Edoardo lacrime a distanza 'Grande Fratello Vip', baci e coccole nella vasca da bagno per i Donnalisi GUARDA GLI SCATTI 'Verissimo', gli ospiti del weekend 28 - 29 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA I Simpson deportati ad ... "Grande Fratello Vip", tra Oriana e Daniele torna la pace tra mille dubbi ... gli ospiti del weekend 21 - 22 gennaio PRIME IMMAGINI 'Il Patriarca' in onda prossimamente su ... baci e coccole nella vasca da bagno per i Donnalisi SU TV SORRISI E CANZONI 'Buongiorno, mamma!', le ... Tempo di baci al Grande Fratello Vip . Nikita Pelizon , durante un gioco organizzato questo, ha baciato Luca Onestini e la reazione di lui non si è fatta attendere. Bacio tra Nikita ...'Grande Fratello Vip', baci e coccole nella vasca da bagno per iGUARDA GLI SCATTI 'Verissimo', gli ospiti del28 - 29 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA I Simpson deportati ad ...... gli ospiti del21 - 22 gennaio PRIME IMMAGINI 'Il Patriarca' in onda prossimamente su ... baci e coccole nella vasca da bagno per iSU TV SORRISI E CANZONI 'Buongiorno, mamma!', le ... GF Vip 7, quarantunesima puntata – L’ultimo biglietto di ritorno salva Andrea Maestrelli dall’eliminazione, in DavideMaggio.it