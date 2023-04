Domenica In non si ferma neanche a Pasqua: gli ospiti del 9 aprile 2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Domenica 9 aprile 2023 si festeggerà la Santa Pasqua! Eppure Mara Venier con il suo Domenica In andrà in onda nonostante il giorno festivo. Il nuovo appuntamento sarà tutto Pasquale su Rai 1. Come sempre non mancheranno tematiche importanti e tanti amatissimi ospiti in studio. Andiamo a scoprirne di più sulle anticipazioni di quello che vedremo in puntata. Domenica In, anticipazioni e ospiti del 9 aprile 2023 Visto che la puntata andrà in onda proprio nel giorno di Pasqua, in studio con Zia Mara non mancheranno le tradizionali uova di cioccolato. A tal proposito saranno presenti due veri maestri a parlare delle uova Pasquali e del loro confezionamento: Ernst e Frau ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 8 aprile 2023)si festeggerà la Santa! Eppure Mara Venier con il suoIn andrà in onda nonostante il giorno festivo. Il nuovo appuntamento sarà tuttole su Rai 1. Come sempre non mancheranno tematiche importanti e tanti amatissimiin studio. Andiamo a scoprirne di più sulle anticipazioni di quello che vedremo in puntata.In, anticipazioni edel 9Visto che la puntata andrà in onda proprio nel giorno di, in studio con Zia Mara non mancheranno le tradizionali uova di cioccolato. A tal proposito saranno presenti due veri maestri a parlare delle uovali e del loro confezionamento: Ernst e Frau ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : .@BlobRai3 - Francesco. “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” Special… - matteosalvinimi : ?? Giornali e tivù non ne parlano ma domenica e lunedì, in Friuli Venezia Giulia, si vota! Grazie al buongoverno ta… - teatrolafenice : ?? «Solo quando ci si libera dalla follia si capisce di essere stati pazzi, perché nelle tenebre non si vede nulla»… - leaocrazia : @makva081 Peggio dei macachi esaltati che parlano ancora della partita di domenica ci sono solo i napoletani che co… - NicolSimone4 : Domenica 16 Aprile 2023 gli allievi del corso di Danza Coreografica Ns Choreographic Dance del centro sportivo Olym… -