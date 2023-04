“Domenica In”: ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 9 aprile (Di sabato 8 aprile 2023) “domenica In”, nuovo appuntamento: ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 9 aprile domenica 9 aprile, domenica di Pasqua, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29^ puntata dell’edizione 2022/2023 di domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti che interverranno in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Enrico Brignano e Flora Canto, che si racconteranno a tutto tondo tra carriera e vita privata. Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni, sarà festeggiata con alcune sorprese in studio oltre a ripercorrere la sua lunga ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 aprile 2023) “In”, nuovo appuntamento:glie ledi9 aprile,di Pasqua, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gliche interverranno in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Enrico Brignano e Flora Canto, che si racconteranno a tutto tondo tra carriera e vita privata. Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni, sarà festeggiata con alcune sorprese in studio oltre a ripercorrere la sua lunga ...

